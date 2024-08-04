Финская активистка обратилась к Путину

Активистка из Финляндии Катья Коккониеми, занимающаяся развитием гуманитарных проектов в Африке, попросила политического убежища в России у президента Владимира Путина. В видеообращении к российскому лидеру девушка заявила, что опасается за себя и супруга, так как после начала спецоперации на нее открыли охоту.

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Коккониеми рассказала, что несколько лет выступала за налаживание связей между Финляндией, Россией и Танзанией. После начала спецоперации на Украине она также продолжила свою деятельность, посетила Петербург, где выступала на телевидении, рассказывала о своем проекте и посетила больницу имени Кирова.

Во время своих выступлений активистка призналась, что в Финляндии процветает коррупция в фондах развития Африки. Уже после возвращения на родину у девушки начались проблемы: ее хотели представить больной и упрятали на четыре месяца в психбольницу.

«Родственники написали заявление из-за травли полиции, и без каких-либо оснований меня закрыли на четыре месяца. Меня просто накачивали до беспамятства антидепрессантами», – раскрыла жуткие подробности Коккониеми.



В видеообращении к Путину, которое получил 5-tv.ru, финская активистка выразила беспокойство и страх за свою жизнь. Хотя ей и удалось доказать, что она здоровый человек, на родине она больше не чувствует себя в безопасности.

Девушка отметила, что просто хотела развивать отношения между странами, но из-за пророссийской позиции ее закидывают угрозами. Коккониеми сейчас планирует покинуть Финляндию и переехать в Петербург, чтобы продолжать развивать отношения между РФ и Танзанией.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Норвегия, Финляндия и страны Балтии хотят возвести на границе с Россией «стену дронов» для защиты своих приграничных зон. Также главы МВД этих стран заявили о необходимости провести учения по отработке эвакуации населения.