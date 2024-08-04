В США возобновят рассмотрение уголовного дела против Трампа

Рассмотрение уголовное дело против кандидата в президенты США Дональда Трампа возобновят. Его подозревают в попытке отменить итоги выборов 2020 года.

«Окружной судья США Таня Чуткан назначила на 16 августа предварительное заседание по уголовному делу США, обвиняющему Дональда Трампа в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года», — пишет Reuters.



В ближайшие недели Чуткан решит, какие аспекты обвинительного заключения следует отклонить.

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Трамп не признал себя виновным по четырем пунктам. При этом судья отклонила первое ходатайство бывшего президента Штатов на установленных законом основаниях, а другое — на основании мстительного и избирательного преследования, говорится в материале.

Ранее суд во Флориде закрыл дело против кандидата в президенты США о незаконном хранении документов. Такое решение было обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.