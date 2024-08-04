Дочь фон дер Ляйен вышла замуж: жених взял фамилию еврокомиссара
Старшая дочь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Софи вышла замуж. Ее спутником стал Хуан Пабло Бротфельд, взявший фамилию невесты.
«Старшая из пятерых дочерей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вышла замуж: 35-летняя Софи связала себя узами брака с 35-летним Хуаном Пабло Бротфельдом», — пишет издание Bild.
Сейчас жениха Софи зовут Хуан Пабло фон дер Ляйен.
18 июля Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии. Голосование проходило в Европарламенте.