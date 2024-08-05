Премьер Британии соберет чрезвычайный комитет на фоне массовых беспорядков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен собрать чрезвычайный правительственный комитет COBRA, чтобы обсудить беспорядки в стране, передает телеканал Sky News.

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Совещание не стали откладывать в долгий ящик и пообещали повести сегодня, "на шестой день обострения беспорядков".

Ранее сообщалось, что протестующие поджигали отели в городах Ротерем и Тамворт, где проживают мигранты, попросившие в Британии убежища.

Стармер пообещал выступить с обращением к нации и заявил, что участники массовых беспорядков пожалеют о своих действиях.

Напомним, что ультраправые начали свои выступления после поножовщины в Саутпорте, где молодой человек набросился с ножом на детей, занимавшихся танцами и йогой. Трое погибли, еще несколько детей в критическом состоянии доставили в больницу.

Вскоре в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.