Штаб Трампа обвинил в манипуляции авторов опроса, который показал победу Харрис

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа обвинил телеканал CBS News и исследовательскую организацию YouGov в манипуляции данными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление штаба кандидата от Республиканской партии.

© gazeta.ru

Поводом для обвинения стал подсчет результатов опроса, который показал победу вице-президента Камалы Харрис на гипотетических выборах в стране.

Трамп или Харрис? Опрос среди вероятных избирателей показал предпочтения американцев

«Последний опрос CBS и YouGov среди зарегистрированных избирателей показывает сдвиг на уровне погрешности в общенациональном прямом голосовании между Трампом и Камалой Харрис», — говорится в заявлении.



Из документа также следует, что сдвиг «является полностью результатом методологического решения». По словам представителя штаба, без этой манипуляции экс-глава Белого Дома Трамп сохранил бы лидерство 51 против 49.

Исследование, о котором идет речь, проводилось в период с 30 июля по 2 августа. Всего в опросе приняли участие 3102 зарегистрированных избирателя, при этом погрешность составила около 2,1 пункта.

Ранее Трамп оценил способность Харрис конкурировать с лидерами других стран.