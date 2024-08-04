«Мы снова это сделаем»: в США назвали причину введения санкций против РФ

Власти США намерены ввести новые антироссийские санкции, их причиной является «неправомерное удержание американцев», заявил в интервью телеканалу Fox News координатор Белого дома по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби. По его словам, это решение будет принято на основе Акта Левинсона.

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Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем, — заявил Кирби.



При этом член администрации Белого дома добавил, что американская сторона будет и дальше контактировать с Россией для возвращения граждан США, несмотря на желание Вашингтона усилить давление на Москву. Кирби уточнил, что речь в том числе идет о бывшем сотруднике дипмиссии Марке Фогеле, который был признан виновным по делу о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Стало известно, что США готовят в отношении России

Ранее Джон Кирби сообщила, что США и Россия ведут дискуссии о новых потенциальных обменах заключенными. Он отметил, что Вашингтон многое узнал о деле Фогеля и рассчитывает применить это в последующих переговорах.

Обмен между Вашингтоном и Москвой состоялся 1 августа в Анкаре. По данным турецкой разведки, речь идет о 26 заключенных, содержавшихся в России, США, Белоруссии и ряде европейских стран.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.