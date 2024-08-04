В Британии люди в масках атаковали отель, где могут проживать мигранты

В Британии активисты, протестующие против мигрантов, атаковали здание отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем. Они считают, что там находятся переселенцы из других стран. Начались стычки с полицией, появились раненые, сообщает издание Guardian.

Вечером в воскресенье начались беспорядки возле отеля в городе Ротерем, причем протестующие проявляют все большую жестокость.

«По крайней мере, одного раненого офицера в защитном снаряжении унесли коллеги, поскольку беспорядки возле отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме становятся все более жестокими. Люди в масках разбивали окна, а в полицейских, выстроившихся перед зданием, бросали предметы, в том числе деревянные предметы и стулья», — сообщает газета, ведущая онлайн-репортаж с места беспорядков.



Люди в масках также закатили в здание горящий мусорный бак

В воскресенье национальная группа мониторинга Tell Mama сообщила, что всплеск активности крайне правых привел к трехкратному увеличению количества преступлений на почве ненависти. В общей сложности 10 мечетей подверглись нападениям или угрозам, включая исламские храмы в Саутпорте, Ливерпуле и Хартлпуле и других городах.

Также в пять раз выросло количество угроз, поступающих мусульманам. Люди слишком напуганы, чтобы выходить из своих домов, а женщины, носящие хиджаб, сталкиваются с угрозами на улице.

Триггером стало вооруженное нападение 29 июля в английском городе Саутпорт. 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию и убил трех детей в возрасте от 6 до 9 лет. Правые считают, что преступник был мигрантом.

Всего в Британии было задержано как минимум 90 человек.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что в Англии неизбежно начнется гражданская война.