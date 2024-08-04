Выдвигаемые Владимиром Зеленским условия окончания конфликта приведут к уничтожению Украины, отметил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз .

Ранее политик заявил, что противостояние должно завершиться «на украинских условиях».

«В этом и проблема. Военные действия уничтожат Украину, если они закончатся «на украинских условиях», — написал Боуз.



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Ранее ирландский журналист сообщил, что экс-актер Зеленский пишет свой «собственный сценарий», по которому будут развиваться события на Украине.

По его мнению, политик делает все, чтобы реализовать свои планы. В частности, последовательно принял законы, запрещающие русский язык, УПЦ, выборы, выплаты по госдолгу.

Напомним, что президент России Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса.