В Ковеле Волынской области Украины вспыхнули массовые протесты из-за отказа местного населения выполнять требования ТЦК и отправляться на фронт. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 августа?

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Что произошло в Ковеле

Вчера, 3 августа, в Ковеле у здания военкомата местные жители устроили митинг протеста из-за задержания трех мужчин на блокпосте. Они требовали отпустить молодых людей, которых насильно доставили в ТЦК.

На место также прибыли сотрудники полиции. Здание военкомата было оцеплено, однако столкновений в первое время не наблюдалось. Протестующие продолжали прибывать к зданию военкомата.

Позднее в Сети опубликовали кадры, как местные жители пытались прорваться в здание и кидали покрышки в сторону сотрудников правоохранительных органов Украины.

Сегодня, 4 августа, стало известно, что задержанных отпустили. Протестующие встретили их аплодисментами. При этом военкомат в своем комментарии пригрозил демонстрантам уголовным преследованием.

К чему могут привести подобные митинги на Украине

Авторы Telegram-канала «ВЕСЪ.РФ» считают, что освобождение мужчин из военкомата Ковеля является первой победой украинцев над сотрудниками ТЦК.

«Эта первая „маленькая победа“ над тэцэкашниками способна запустить масштабную волну сопротивления. Особенно на фоне набирающего силу партизанского движения. Сегодня ночью жители Ковеля создали прецедент: показали, что у простого народа есть силы защитить себя и своих близких от произвола киевского режима, и силовиков. А значит, протесты будут продолжаться и набирать силу не только в Волынской области. Игра Зеленского и компании на чувстве патриотизма уже не работает, как и сказки про лучшую жизнь в европейской демократии. Никто не верит в то, что на передовой будет происходить ротация. Манипуляция о помощи противнику и скорой капитуляции из-за таких акций лишь вызывает вопрос: а кто-то еще думает, что у Украины есть шансы победить?» — говорится в сообщении канала.



По мнению «ВЕСЪ.РФ», сейчас правительство Украины не готово к диалогу с обществом, поэтому требует от силовиков подавлять подобные протесты. При этом западные СМИ не освещают митинг в Ковале, подчеркивают журналисты.

«Западные СМИ, конечно же, молчат, понимая, к чему все это ведет. Типичная для них тактика. Ведь где отбили мужиков один раз, там будет и второй, и третий, и Майдан 3.0. Из страны-404 выжимают последние соки, а как выжимать будет нечего, ее просто спишут в утиль. Изначально всем было понятно, что Украина — разменная монета. Всем, но не руководству страны, которое все еще слепо верит Западу. И тянет Украину ко дну», — уверены авторы канала.



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Кого обвинили представители ковельского военкомата

В Telegram-канале ковельского военкомата после окончания митинга сообщили, что троих мужчин задержали на блокпосте из-за отсутствия у них военно-учетных документов.

«Из-за отсутствия военно-учетных документов у трех мужчин они были приглашены в Ковельский РТЦК и СП для проверки их отношения к военной службе, привлечения к административной ответственности и тому подобное. Стоит подчеркнуть, что представители ТЦК и СП не осуществляют задержание граждан Украины в связи с выявленными административными правонарушениями, которые действуют в отношении граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет и подпадают под мобилизацию», — говорится в публикации.



В украинском военкомате отметили, что митинг якобы поддерживали российские спецслужбы. При этом никаких доказательств этому предоставлено не было.