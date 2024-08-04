Оппозиционный блок в Молдавии выдвинули кандидата в президенты

Оппозиционный молдавский блок «Вместе», объединяющий четыре правые партии, объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты. Это экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку. Он выступает за объединение республики с Румынией, сообщает РИА Новости.

«Блок "Вместе" выдвинул своим кандидатом на президентские выборы, которые пройдут 20 октября, Октавиана Цыку», — сказано в заявлении блока.



В блок «Вместе» входят «Партия перемен», платформа DA, коалиция CUB и Лига городов и сообществ (LOC).

Цыку был министром молодежи и спорта Молдавии в 2013-14 годах. Он имеет прорумынские взгляды и публично выступает за объединение с Румынией.

На данный момент 14 политиков заявили о желании баллотироваться на пост президента 20 октября. Среди них один из лидеров партии «Возрождение», депутат Василий Боля.