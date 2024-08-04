Украина намерена принудительно вывезти около 750 детей из ДНР

Украинские власти под предлогом обеспечения безопасности планируют принудительно вывезти из подконтрольных ВСУ территорий Донецкой народной республики (ДНР) 744 ребенка вместе с их родными. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил глава назначенной властями Украины военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

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— Всего из четырех общин должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 детей с их семьями, — сообщил он.



Филашкин отметил, что принудительному вывозу подвергнутся жители города Новогродовка, нескольких сел и поселков, находящихся около него, а также села Полтавки в Ильиновской общине и села Островское под Кураховом, передает РИА Новости.

3 июля в Харьковской области приняли решение о «вынужденной эвакуации» детей из Волчанской общины. По официальным данным, было принято решение о принудительной эвакуации несовершеннолетних.

Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана

12 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области была эвакуирована почти тысяча человек, сообщили в украинской Нацполиции. Ведомство также пожаловалось, что его сотрудники работают в сверхтяжелых условиях.

Военкор Юрий Котенок 10 мая рассказал об активном наступлении на Харьковском направлении. Российская армия наносит удары по пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.