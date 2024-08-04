В Германии призвали к пограничному контролю внутри ЕС из-за Венгрии

Глава МВД земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал усилить контроль в странах ЕС, граничащих с Венгрией. Поводом стало решение Будапешта смягчить визовый режим для россиян и белорусов, пишет Bild.

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Штюбген заявил, что законы ЕС в исключительных ситуациях разрешают вводить усиленный пограничный режим. Он считает, что Евросоюзу грозит опасность из-за «бесконтрольного» въезда людей из России и Белоруссии.

«Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно», — раскритиковал Штюбген решение Венгрии.



Будапешт изменил миграционное законодательство с 1 января 2024 года, введя ускоренную визовую систему для 8 стран. В июле правительство опубликовало перечень государств, граждане которых могут получить национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. В списке есть Россия и Белоруссия.

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Отдельные политики в Брюсселе после этого заявили, что венгерская карта якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в ЕС.