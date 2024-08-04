Папа Римский прокомментировал ситуацию в Венесуэле

Папа Римский Франциск призвал жителей Венесуэлы заняться «поиском правды» и избегать насилия после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Франциск в рамках выступления перед толпой на площади Святого Петра направил «сердечный призыв ко всем сторонам искать правду и... избегать любого вида насилия», добавив, что Венесуэла переживает «критическую ситуацию».

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков.

По словам Мадуро, задержанные «оставили улики своими видео», и 80% из тех, кто сжигал избирательные центры и региональные подразделения Национального избирательного совета, уже находятся под стражей.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.