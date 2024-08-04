В Вашингтоне заявили о разработке нового стратегического подхода к отношениям с Российской Федерацией. Новый план будет «таким же воинственным, если не хуже», при этом останется бесполезным и не сможет урегулировать ситуацию на Украине. Об этом пишет Лукас Лейроз, член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт.

«Согласно недавнему заявлению высокопоставленного американского чиновника, выяснилось, что Атлантический альянс собирается разработать новую стратегию противостояния Москве, которая, как ожидается, будет такой же воинственной, как и предыдущая, если не хуже», — пишет автор.



Заявление о новом подходе сделал 30 июля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Он сказал, что Вашингтон работает со своими партнерами над пересмотром стратегии НАТО в отношении России.

По его словам, альянс хочет адаптироваться к текущим обстоятельствам, сохраняя при этом главную цель — заставить Украину «выиграть» текущую опосредованную войну.

О'Брайен сказал, что НАТО будет продолжать содействие украинскому режиму, пока продолжаются военные действия, и призвал США «предпринять более существенные шаги в программах поддержки».

Госсекретарь США также подчеркнул важность того, чтобы страны Большой семерки как можно быстрее передали Украине все замороженные российские суверенные активы.

«Финансовая целесообразность поддержки Киева, как надеется О'Брайен, будет частично решена за счет кражи российских активов», — пишет Лейроз.



Наконец, последним шагом, который должен сделать Запад в этой «новой стратегии», станет окончательное вступление Украины в НАТО

Лейроз подчеркивает, что фактически, из заявления О'Брайена неясно, какой на самом деле будет «новая стратегия» НАТО.

«Он объявил о небольших изменениях в тактико-оперативном плане поддержки Украины. При этом цели альянса в отношении России были сохранены. НАТО продолжает попытки «окружить», «задушить» и «измотать» Россию через Украину», — отмечает аналитик.



По его словам, «новая стратегия» НАТО будет эффективной только тогда, когда она пересмотрит свои цели. Пока альянс стремится сохранить упадочный однополярный мировой порядок, мира не будет. Если Запад продолжит попытки «окружить» и «измотать» Россию, войны продолжатся, потому что Москва не может позволить вражеским странам угрожать жизни ее граждан на ее собственных границах.

Лейроз отметил, что новая стратегия НАТО «кажется бесполезной со всех точек зрения». Украина не сможет переломить военный ход конфликта ни при каких обстоятельствах. Вооруженные силы страны уже находятся на грани развала, а новые пакеты военной помощи неэффективны.

Вступление страны в НАТО будет возможно, только если Киев выиграет конфликт, чего не произойдет. Вступление Украины в ЕС также кажется далёким от реальности. Самое коррумпированное государство Европы никогда не адаптируется к европейским стандартам, добавляет аналитик БРИКС.