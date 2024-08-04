Нетаньяху пообещал свести счеты с пособниками напавшего на людей в Холоне

Израиль сведет счеты с любыми возможными пособниками злоумышленника, напавшего с ножом на прохожих в пригороде Тель-Авива, где двое погибли и двое пострадали. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня утром в Холоне (южный пригород Тель-Авива - прим. ТАСС) был совершен смертоносный теракт. Выражаю соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Похвала полицейским, которые пытались вступить в перестрелку и ликвидировать террориста. Мы сведем счеты со всеми, кто с ним сотрудничал", - заявил Нетаньяху, слова которого распространила канцелярия главы правительства.



Ранее в Холоне мужчина напал с ножом на прохожих. Два человека погибли, еще двое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был нейтрализован на месте полицейским. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. По данным следствия, нападавший - житель города Сальфит на Западном берегу реки Иордан, ему было около 20 лет.

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Район места происшествия был тщательно осмотрен, но возможных сообщников злоумышленника найти не удалось.