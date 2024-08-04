Бербок объяснила возможное размещение ракет США в Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что размещение американских ракет в США необходимо в качестве сдерживающего фактора против России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, Соединенные Штаты в ближайшие годы намереваются разместить в Германии ракеты большой дальности.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России [президента РФ Владимира] Путина», — отметила Бербок.



Министр уточнила, что под этим подразумевает и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности на территории ФРГ.

В Германии ответили на предупреждение Путина

Ранее президент России предупредил, что в случае развертывания США вооружений в ФРГ Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет малой и средней дальности.