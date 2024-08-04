Ким Чен Ын ответил на предложение Путина о помощи в связи с наводнениями

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение о помощи в устранении последствий наводнения в северо-западной части страны. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК).

— Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, Трудовой партии Кореи, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству России, — говорится в сообщении.



Северокорейский лидер отметил, что в тяжелые времена он ощутил особые чувства в отношении России, в которой Пхеньян видит «настоящего друга». Ким Чен Ын подчеркнул, что на данный момент власти страны уже приняли все необходимые меры по устранения последствий наводнения, уже разработан дальнейший план действий.

— А если в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то будем просить о ней самых искренних друзей — Москву, — передает ЦТАК.



Крупные наводнения начались в КНДР в начале июля из-за длительных проливных дождей. Повреждены более четырех тысяч жилых домов, ощутимый урон также был нанесен сельскохозяйственным угодьям. СМИ Южной Корее сообщали, что в результате массового наплыва воды погибли до 1,5 тысяч граждан страны. Ким Чен Ын заявил, что эта информация не является достоверной.

3 августа Путин предложил властям КНДР помощь России в устранении последствий наводнения. Он также подчеркнул, что Пхеньян может в любой момент обращаться к Москве по любому вопросу.

В июне российский лидер прибыл с государственным визитом в КНДР. Его самолет приземлился в аэропорту Пхеньяна. Сторонами в ходе переговоров был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Что обсуждали лидеры двух государств на встрече — в материале «Вечерней Москвы».