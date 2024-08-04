Премьер Финляндии отреагировал на обвинения в геноциде советского народа

Обвинения в геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны безосновательны и являются «пропагандистской игрой». Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает агентство Reuters.

«Мы знаем, что это не имеет под собой никаких оснований», — рассказал глава правительства.



Таким образом он отреагировал на решение Верховного суда Республики Карелия, согласно которому финские оккупационные войска были признаны соучастниками геноцида. Орпо также добавил, что подобные решения нацелены на ухудшение имиджа Финляндии.