В США Харрис подвергли критике за позицию по конфликту в секторе Газа

Бывший госсекретарь США Майк Помпео подверг критике президента Джо Байдена и кандидата на пост главы страны вице-президента Камалу Харрис за призывы к завершению конфликта на территории сектора Газа. Подобная позиция «подпитывает» ХАМАС, заявил Помпео в эфире Fox News, передает «Газета.ru».

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Экс-госсекретарь США отметил, что своими высказываниями Харрис способствует сохранению высоких рисков в данном вопросе.

«Всякий раз, когда я слышу, как президент Байден или вице-президент Харрис говорят о прекращении огня, на самом деле они говорят о том, что позволят ужасам 7 октября повториться», — предположил Помпео.



До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был разочарован заявлением вице-президента США, сделанным по итогам их встречи.

Что известно о вице-президенте США Камале Харрис

В ходе общения с израильским премьером Харрис подчеркнула необходимость как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.