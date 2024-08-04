100 тыс. граждан Израиля не могут вернуться из-за отмены рейсов

По меньшей мере 100 тыс. израильтян не имеют возможности вернуться в страну из-за массовой отмены рейсов в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 12-й телеканал Израиля.

Как указали источники телеканала в авиационной отрасли, им рекомендовано направиться в Грецию или на Кипр, чтобы совершить в местных аэропортах пересадку на рейсы в Израиль.

Национальный авиаперевозчик страны El Al продолжает осуществлять регулярные рейсы в Израиль и добавит в свое расписание пять дополнительных рейсов, чтобы помочь гражданам страны вернуться на родину. Внешнеполитическое ведомство Израиля запустило специальный онлайн-сервис, с помощью которого люди могут сообщить о своем местонахождении и получить дальнейшие рекомендации по возвращению на территорию страны.

По данным израильской газеты The Times of Israel, по меньшей мере 18 международных авиакомпаний отменили рейсы в Тель-Авив. В их числе Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Ethiopian Airlines (Эфиопия), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания) и Wizz Air (Венгрия). Кроме того, рейсы в Израиль отменила германская авиакомпания Lufthansa, а также входящие в ее состав Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. По данным портала Axios, американская и израильская стороны не знают, решат ли Иран и шиитское движение "Хезболлах" проводить операцию совместно, однако источники портала сообщили, что нападение ожидается в понедельник.