Лидер крупнейшей политической партии Мьянмы USDP Кхин Йи обратился к России с призывом считать конфликт в стране терроризмом, а не внутренним противостоянием, передает РИА Новости. Политик попросил поддержки российской стороны и заявил, что это необходимо для национальной безопасности.

Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит [в Мьянме], необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм. <...> Я прошу изучить истину, правду о том, что происходит в нашей стране, понять ситуацию и поддержать нас со стороны России, — сказал Кхин Йи.



Председатель USDP выразил уверенность, что Россия как страна, активно занимающаяся борьбой с терроризмом, может присоединиться к Мьянме. Он подчеркнул, что его партия будет стремиться к расширению сотрудничества с Москвой в антитеррористической сфере. Политик также обратил внимание на опасную тенденцию распространения национальных вопросов безопасности на целые регионы.

В Мьянме повстанцы совершили теракт с помощью дронов

Ранее стало известно, что Мьянма приняла участие в праздновании Дня Военно-морского флота в России. Кроме того, к мероприятиям также присоединились представители 30 стран, включая Индию, Китай, Алжир, ОАЭ и ЮАР.