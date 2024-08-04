Основатель Mega Ким Дотком: возможная война станет концом Израиля

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что война на Ближнем Востоке станет концом Израиля. Об этом он написал в социальной сети X.

«Справедливый мир — единственная надежда Израиля. Война станет концом Израиля», — заявил он.

Ранее газета The Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Отмаечается, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.

В ночь на 4 августа вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.