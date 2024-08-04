В КНДР заявили, что политика США провоцирует усугубление ядерного кризиса

Политика США на Корейском полуострове и в мире ведет к ухудшению ситуации в сфере безопасности и ядерному кризису. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сейчас мир сталкивается с беспрецедентным ядерным кризисом из-за поведения США, которые одержимы лишь осуществлением своих ядерных гегемонистских амбиций и не обращают внимания на обеспечение глобального мира и стабильности, обстановку в сфере безопасности в регионе", - заявили в отделе внешней политики МИД КНДР.



"США своими враждебными и провокационными действиями, которые ухудшают [уже] тревожную ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и переводят ее на более опасный уровень, продолжают повышать риск ядерного столкновения в регионе, что ясно показывает, на ком лежит ответственность за обострение обстановки в регионе", - добавили дипломаты народной республики.

Поводом для заявления стали командно-штабные учения США и Республики Корея Iron Mace, которые прошли в Пхёнтхэке с 30 июля по 1 августа. Маневры были посвящены тому, как южнокорейская армия с обычным вооружением может содействовать стратегическим силам США в случае конфликта.

Как указали в Пхеньяне, США и РК провели "имитацию полноценной ядерной войны под предлогом" реагирования на применение аналогичного вооружения со стороны КНДР. Это показывает, что "план ядерной войны" двух государств с КНДР "вступил в практическую и предметную стадию", добавил МИД.

Шаги Вашингтона

В Пхеньяне в качестве примера политики Вашингтона привели заявление о "намерении увеличить число американских ядерных боеголовок". 1 августа исполняющий обязанности помощника шефа Пентагона по космической политике Випин Наранг сказал, что США ввиду "отсутствия изменений" в политике КНР, КНДР и России относительно ядерного оружия "могут достичь точки, в которой необходимо будет изменение числа развернутых сил".

"Консервативные силы внутри Соединенных Штатов" настаивают на размещении тактического ядерного оружия на юге Корейского полуострова и расширении возможностей для производства такого вооружения, утверждая о необходимости "подготовиться к войне против самостоятельных государств", отметил МИД народной республики. США увеличивают финансирование модернизации ядерных сил, форсируют разработку новых стратегических ударных средств, включая атомную подводную лодку класса Columbia, новую МБР LGM-35A Sentinel, стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

По мнению КНДР, США "вовлекают сателлитов в ядерный альянс", приняв основные принципы планирования операций в отношении ядерных сил с Республикой Корея и обещав включить ядерное оружие в арсенал средств "расширенного сдерживания" в интересах Японии.