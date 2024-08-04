КНР анонсировала укрепление связей с ЮАР для разрешения конфликта на Украине

Китайские власти заявили о планах усилить связи с Южно-Африканской Республикой в области урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД КНР, передает ТАСС.

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в ЮАР предложил объединиться для достижения наиболее приемлемого решения украинского вопроса.

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"Международное сообщество в целом согласно, что необходимо содействовать деэскалации украинского кризиса", - отметил дипломат.



В МИД Китая обратили внимание, что Претория высоко оценила челночную дипломатию Пекина и указала на необходимость создать условия для мира на Украине. ЮАР поддержала консенсус, озвученный КНР и Бразилией, и выразила готовность содействовать его утверждению. До этого министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы добиться политического урегулирования на Украине.