Лидер турок-киприотов не увидел оснований для встречи в ООН по кипрской проблеме

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар не видит оснований для проведения трехсторонней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и лидером греков-киприотов Никосом Христодулидисом по урегулированию кипрской проблемы, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Kibris.

Он считает, что от генсека международной организации не поступало такого приглашения.

«Мы не одобряем ее проведение в нынешних обстоятельствах. Оснований для такой встречи нет», — заявил президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.



Он указал, что переговоры не могут начаться до тех пор, пока не будет зарегистрировано суверенное равенство и равный международный статус. По мнению лидера турок-киприотов, «намерение греков-киприотов состоит в том, чтобы произвести [благоприятное] впечатление и попытаться оказать давление на турецкую сторону».

По словам Татара, поиск решения проблемы острова на федеративной основе завершился на сорванных переговорах в Кран-Монтане в 2017 году, поэтому турко-кипрская сторона не намерена возобновлять их.