Мадуро высказался о кандидате от правых партий

Кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес Уррутиа, которого США и западные страны считают победителем президентских выборов, побоялся провозгласить себя президентом Венесуэлы. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на многотысячном митинге в центре Каракаса. Репортаж с митинга и марша десятков тысяч манифестантов в поддержку Мадуро вел в прямом эфире телеканал Venezolana de Televisión.

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"Ты сбежал, Гонсалес Уррутиа. Сегодня он побоялся провозгласить себя президентом, принести присягу и не пошел на демонстрацию оппозиции. Он боялся, на него намеревались надеть поясок [президентскую ленту], и он собирался присягнуть, но побоялся", - сказал Мадуро в субботу на митинге у президентского дворца Мирафлорес.



"Нам хотят навязать печальную историю [самопровозглашенного президента Хуана] Гуайдо", - сказал президент. "Вчера мне сказали, что произошел конфликт. Гуайдо в своем особняке в Майами не хочет передавать президентскую ленту старичку [Гонсалесу]", - сказал в шутку президент. Он заявил, что "Гуайдо, Гонсалес Уррутиа - вторая часть не пройдет, сегодня мы стали еще сильнее, более опытны, лучше подготовлены <…> и не позволим узурпировать президентскую власть".

Мадуро сообщил, что готов в ближайшее время начать общенациональный диалог по политическим, экономическим, социальным, культурным и религиозным вопросам.

В середине недели помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что, по мнению вашингтонской администрации, другим государствам следует признать Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Несколько стран Латинской Америки последовал этому совету Вашингтона или усомнился в объективности оглашенных результатов голосования в республике.