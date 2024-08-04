Европе необходима новая система безопасности, включающая Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова.

По его словам, все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте. Рамелов заявил, что выступает не против Североатлантического альянса, а за реорганизацию системы европейской обороны.

«Германии нужна армия национальной обороны, которая оправдывает свое название. Поэтому я решительно выступаю за то, чтобы Бундесвер был хорошо оснащен. Но нам, наконец, нужно подумать о Европе в целом, и Россия также является частью этого», — указал политик.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций заявил, что Москва убеждена, что для стран Европейского союза двери к сотрудничеству в Евразии должны оставаться открытыми.