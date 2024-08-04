Трамп поздравил Путина с "великолепной сделкой" по обмену заключенными

Бывший американский президент Дональд Трамп поздравил лидера России Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными с Западом, сообщает ТАСС.

Он назвал это «великолепной сделкой». При этом политик считает, что для США эта сделка была ужасной.

«Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — указал Трамп.



1 августа в результате обмена в аэропорту Анкары домой возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств.