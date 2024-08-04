Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал страны Европы подписать с Россией пакт о ненападении, сообщает Funke. По его словам, континенту необходима обновленная система безопасности, которая будет включать и РФ.

Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте, — сказал Рамелов.



По его мнению, ФРГ необходима новая армия национальной обороны, которая будет оправдывать свое название. Он подчеркнул, что не выступает против НАТО, но за реорганизацию существующей системы безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что размещение американского ядерного оружия в Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности стран региона. Он назвал печальным и достаточно рискованным опытом подобные инициативы США, которые, по его словам, прикрываются словами о «совместных миссиях».

В США спрогнозировали полный крах ВСУ

Помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк ранее заявил, что США могут использовать ядерное оружие для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии. По его словам, защита Токио — это вклад в региональную безопасность, благодаря этому Вашингтон справится со всеми беспрецедентными угрозами.