Буркина-Фасо призвала мировое сообщество дать оценку поддержке Украиной терроризма

Буркина-Фасо призывает мировое сообщество дать оценку поддержке, которую Киев оказывает терроризму, сообщает ТАСС.

Это произошло на фоне публикации в аккаунте посольства Украины в Сенегале видео в поддержку действий террористов в Мали.

«Наша страна призывает мировое сообщество должным образом оценить выраженную Украиной поддержку терроризма в условиях, когда весь мир единодушен в необходимости бороться с этим злом. Буркина-Фасо призывает, прежде всего, миролюбивые страны Африки осудить подобные подрывные акции, угрожающие стабильности на континенте», — говорится в заявлении МИД страны.



Буркина-Фасо заявила также о неизменной поддержке ВС Мали, которые «сражаются против международного терроризма и его пособников в Сахале и во всей Африке».

Ранее посла Украины в Дакаре Юрия Пивоварова вызвали в МИД Сенегала после публикации в соцсетях посольства «пропагандистского видео украинской армии, сопровождаемого комментарием самого посла Украины, который выразил безоговорочную поддержку террористической атаке, совершенной между 25 и 27 июля 2024 года на севере Мали повстанцами-туарегами и членами Группы поддержки ислама и мусульман (JNIM) против ВС Мали, что привело к значительным потерям среди мирного населения».