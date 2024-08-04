Представители России и Турции провели консультации по Сирии

Представители России и Турции провели в Анкаре консультации по сирийскому урегулированию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в соцсети X.

Уточняется, что замглавы турецкого внешнеполитического ведомства Нух Йылмаз встретился со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Подробности переговоров не приводятся.

Ранее сообщалось, что Турция в ближайшее время может предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией. Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, на данный момент не существует причин для невосстановления дипломатических отношений между Анкарой и Дамаском.