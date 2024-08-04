Муж Харрис признался в изменах первой жене

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуг Эмхофф признался в изменах первой жене. Об этом сообщает CNN.

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«Во время моего первого брака мы с Керстин пережили трудные времена из-за моих действий. Я взял на себя ответственность, и с тех пор мы справились с трудностями как семья и вышли из них сильнее», — поделился Эмхофф.



По данным телеканала, обстоятельства этих отношений были известны команде американского лидера Джо Байдена, когда они проводили проверку биографий кандидатов в вице-президенты.