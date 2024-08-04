В Каракасе прошел марш в поддержку Мадуро

Десятки тысяч сторонников боливарианской революции, Единой социалистической партии, члены прогрессивных партий и общественных организаций прошли в субботу маршем по улицам Каракаса в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает корреспондент ТАСС.

Они собрались у президентского дворца "Мирафлорес", где, как ожидается, позже выступит Мадуро. У стен дворца проходит импровизированный концерт, где поют патриотические песни. Серьезных инцидентов и нарушений правопорядка не наблюдается.

В субботу в Каракасе прошла манифестация, на которой выступила лидер радикальной оппозиции Мария Корина Мачадо.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% избирателей, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса, кандидата от крайне правой оппозиции, - 43,18%. Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах.

С победой действующего президента Венесуэлы поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа.

В середине недели помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что, по мнению вашингтонской администрации, другим государствам следует признать Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Ряд стран Латинской Америки последовали этому совету или усомнились в объективности оглашенных результатов голосования в республике.