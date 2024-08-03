В ХАМАС признали ошибочной атаку на Израиль 7 октября

В радикальном палестинском движении ХАМАС поняли, что атака на Израиль 7 октября 2023 года была ошибкой. Об журналу The Economist сообщил журналист Мухаммад Дарагмех, имеющий хорошие источники в движении.

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«Лидеры ХАМАС понимают, что 7 октября было просчетом», — заявил палестинский репортер.



Издание обращает внимание на то, что это заявление прозвучало вскоре после того, как 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

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Ранее Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после гибели Хании и на данный момент контакты полностью прерваны. Отмечается гнев среди лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами вместе с разочарованием посредников.