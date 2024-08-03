Трамп объяснил отказ Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп объяснил отказ вице-президента США Камалы Харрис участвовать в дебатах в выбранную им дату. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер ранее предложил Харрис назначить дебаты на 4 сентября. Однако она отказалась.

«У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», — заявил политик.



Ранее Харрис заявила, что примет участие в дебатах 10 сентября на телеканале ABC, на которые Трамп до этого согласился, добавив, что надеется увидеть там своего оппонента.

Харрис отказалась от дебатов на условиях Трампа

22 июля Трамп отозвал свое согласие на участие в дебатах на телеканале ABC. По его словам, лучше было бы провести мероприятие в эфире Fox News.