Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить подход к диалогу с Россией в области переговоров и уступок территорий, поскольку граждане республики серьезно недовольны неудачами Вооруженных сил (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Помимо этого, отметил политик, украинский лидер осознал, что западные союзники вскоре начнут существенно сокращать объемы поставок оружия.