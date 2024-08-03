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Смену подхода Зеленского к диалогу с Россией объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден сменить подход к диалогу с Россией в области переговоров и уступок территорий, поскольку граждане республики серьезно недовольны неудачами Вооруженных сил (ВСУ) в зоне боевых действий. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Смену подхода Зеленского к диалогу с Россией объяснили
© Lenta.ru

Помимо этого, отметил политик, украинский лидер осознал, что западные союзники вскоре начнут существенно сокращать объемы поставок оружия.

«Зеленский вынужден полностью развернуться перед лицом народного недовольства украинцев и неудач на фронте. Теперь он хочет, чтобы Россия участвовала в саммитах мира. Уступка территорий больше не табу для него: это становится возможным! Он понял, что западного оружия будет поступать все меньше и меньше и что все кончено. Но берегитесь натовских ястребов, готовых на все!», — написал Филиппо.
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Филиппо Флориан
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