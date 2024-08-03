Великобритания и США призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом
Власти Великобритании призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом, даже если пункт назначения не будет соответствовать предпочтениям граждан. Об этом сообщается на сайтах правительства Великобритании и посольства США в Бейруте.
Граждан обеих стран призвали прекратить все поездки по Ливану и зарегистрировать свое присутствие в консульствах страны для получения помощи в случае дальнейшей эскалации. Подчеркивается, что ситуация развивается быстро и непредсказуемо.
До этого Израиль атаковал автоцистерны на сирийско-ливанской границе.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.
В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Ливанская шиитская организация "Хезболла" выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара "Хезболлы" по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо "Хезболлы".