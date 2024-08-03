В США заявили о секретном расследовании связи Трампа с «любимым диктатором»

ФБР проводила секретное расследование связи кандидата в президенты США Дональда Трампа с президентом Египта Абделем Фатахом ас-Сиси, которого экс-американский лидер однажды в шутку назвал «любимым диктатором». Об этом узнала газета The Washington Post (WP).

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Отмечается, что следствие началось в 2017 году после того, как в 2016 году разведка США заявила о попытке египетского лидера отправить Трампу средства для предвыборной кампании. Речь идет о 10 миллионах долларах. В случае, если перевод имел место, это нарушило бы федеральное законодательство, запрещающее кандидатам в президенты США получать средства из-за рубежа, пишет WP.

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При этом следствие пыталось понять, имелась ли связь между данной суммой и 10 миллионами долларов, которые Трамп вложил в финансовую кампанию в последние дни. Более того, спустя пять дней после того, как республиканец одержал победу на выборах, менеджеры банка в Каире получили письмо от организации, связанной с разведывательными службами страны. В документе содержалась просьба снять со счета организации 10 миллионов долларов наличными.

В свою очередь, пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер опроверг подобные обвинения. «Президент Трамп никогда не получал ни копейки от Египта», — сказал он WP.