В США заявили о зашедших в тупик переговорах по Газе

Переговоры в Египте по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик. Об этом со ссылкой на израильских чиновников сообщил журналист Axios Барак Равид на странице в соцсети X.

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«Переговоры, которые израильская делегация провела в Каире не привели к прорыву. Источники также подчеркнули, что переговоры зашли в тупик, и возможное соглашение по заложникам и прекращению огня еще далеко», — заявил он.



Ранее Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после ухода из жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и на данный момент времени контакты полностью прерваны. Отмечается, что гнев среди лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами вместе с разочарованием посредников.