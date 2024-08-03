МИД Армении призвал своих граждан не посещать Ливан
Министерство иностранных дел Армении призвало своих граждан не посещать Ливан в ближайшее время.
Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
«МИД Республики Армения призывает граждан Армении временно воздержаться от поездок в Ливан, если в этом нет острой необходимости», — подчеркнули дипломаты.
Ранее посольство России призвало россиян воздержаться от поездок в Ливан.
Госдеп США призвал американских граждан покинуть Ливан.
Саудовская Аравия тоже призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан.
МИД призвал азербайджанцев не посещать Ливан.