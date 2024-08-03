МИД Армении призвал своих граждан не посещать Ливан

Министерство иностранных дел Армении призвало своих граждан не посещать Ливан в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД Республики Армения призывает граждан Армении временно воздержаться от поездок в Ливан, если в этом нет острой необходимости», — подчеркнули дипломаты.



Ранее посольство России призвало россиян воздержаться от поездок в Ливан.

Госдеп США призвал американских граждан покинуть Ливан.

Саудовская Аравия тоже призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан.

МИД призвал азербайджанцев не посещать Ливан.