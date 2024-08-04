Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что готов на референдум о передаче территорий, но он отказывается от выборов президента Украины. В словах Зеленского усомнился ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

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"Диктатор Зеленский заявил: "народ" должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он разрешит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?" — задался вопросом Боуз.



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До этого Владимир Зеленский заявлял, что думает о проведении референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Он отмечал, что "вопрос территориальной целостности" Украины должен быть поставлен на обсуждение всего населения страны, и сам он не может единолично принимать такие решения. Одновременно Зеленский заявил, что не считает это хорошим решением, поскольку переход под контроль России части территорий станет в каком-то смысле "победой" для Москвы.