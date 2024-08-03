Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал слова Владимира Зеленского о проведении референдума на Украине об условиях окончания конфликта с Россией.

Накануне украинский лидер в интервью французским СМИ отметил, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решаться всем народом.

«Зеленский заявил: «народ» должен будет проголосовать за то, стоит ли отдавать территорию, чтобы положить конец конфликту. Но разве он позволит им голосовать, чтобы решить, кто президент Украины?», — задал риторический вопрос Боуз.



Ранее ирландский журналист предположил, что актер Зеленский пишет свой «собственный сценарий», по которому будут развиваться события на Украине.

Зеленского заподозрили в желании «кинуть» Запад

Боуз уточнил, что политик последовательно принял законы, запрещающие русский язык, УПЦ, выборы, выплаты по госдолгу.