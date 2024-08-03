Стало известно, что мешает Ермаку свергнуть Зеленского

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак не может свергнуть Владимира Зеленского без соответствующего указания из США, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru он предположил, что как только команда поступит, то власть на Украине сменится в тот же миг.

Ермак взялся из «Квартала 95», как и практически все соучастники руководства террористической организации Украина. Какие там у них между собой взаимоотношения, кто из них особо опасен, я даже не пытаюсь гадать, но, думаю, он не захочет захватывать власть без разрешения США. Когда разрешение будет, то Зеленскому делать будет просто нечего, — сказал собеседник.

Вассерман выразил мнение, что вся правящая верхушка Украины пребывает в ожидании команды из Вашингтона. По его словам, политическое устранение Зеленского может понадобиться Западу для того, чтобы переложить на него все преступления, выставить их как личную инициативу политика.

Но когда будет достигнута критическая масса, когда решат, что Зеленского пора делать козлом отпущения... это определят люди, анализирующие ситуацию на Украине. Понятно, что Зеленский сидит на наркотиках не первый год. Они отбивают самокритичность, поэтому такие люди чаще всего творят множество глупостей и жестокостей просто потому, что перестают понимать, что это глупо и жестоко, — добавил депутат.



Он также сказал, что неизвестно «на чем сидит» Ермак. Поэтому, резюмировал Вассерман, трудно спрогнозировать, какого поведения и решений стоит ждать от помощника Зеленского.

Ермак ответил на обвинения Запада в узурпации власти

Ранее агентство Bloomberg обратило внимание, что Ермак стал единственным «привратником» Зеленского, принимающим прямое участие как во внешней политике, так и в военном планировании. Западные союзники Украины, по словам авторов материала, беспокоятся о том, насколько принятие решений сосредоточено в руках главы офиса.