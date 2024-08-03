В «связанном» с ЧВК «Вагнер» деле появились новые фигуранты

В уголовном деле о поджоге склада, принадлежащего выходцам с Украины и расположенного в Лондоне, появились новые фигуранты, говорится в сообщении полиции. По информации правоохранителей, подозреваемыми стали два жителя столичных районов Кройдон и Уондсворт.

Джейкиму Баррингтону Роузу, 22 года (24.05.02), из Кройдона, и Угниусу Асмене, 19 лет (31.12.04), из Уондсворта, сегодня, в субботу, 3 августа, предъявлено обвинение в поджоге при отягчающих обстоятельствах, — указано в сообщении.



По версии следствия, поджог якобы был совершен в интересах России. Одним из обвиняемых является уроженец графства Лестершир Дилан Эрл, которого британские СМИ связывают с ЧВК «Вагнер». Всего в деле, с учетом новых обвиняемых, фигурируют семь человек, все являются жителями Великобритании.

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Информация о поджоге склада, связанного с украинским бизнесом, появилась в конце апреля. Тогда же обвинения были предъявлены 20-летнему молодому человеку, которого заподозрили в оказании помощи российским спецслужбам и связях с ЧВК «Вагнер».

По данным прокуратуры, Эрл также предпринимал попытки вербовки единомышленников на территории Британии. Предполагается, что его целью было уничтожение предприятий, связанных с Украиной. Он, в частности, организовал поджог двух объектов в промышленной зоне лондонского Лейтона, утверждала прокуратура.