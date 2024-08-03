Глава Пентагона передумал помиловать троих участников теракта 11 сентября

Глава Пентагона отменил досудебную сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября
Глава Пентагона Ллойд Остин отменил досудебное соглашение с обвиняемыми в организации терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом говорится в заявлении Остина, опубликованном на сайте министерства обороны США.
В рамках досудебной сделки со следствием обвиняемым должны были заменить высшую меру наказания на пожизненное заключение.
Остин снял соответствующие полномочия с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, курировавшей дело в суде.
«Настоящим я отзываю ваши полномочия в вышеупомянутом деле на заключение досудебного соглашения и оставляю такие полномочия за собой», — сказано в документе.
Остин отметил, что ответственность за это решение будет лежать на нем.
Появилось новое видео терактов 11 сентября 2001 года в США
Ранее трое заключенных американской тюрьмы Гуантанамо, обвиняемых в совершении теракта 11 сентября, заключили сделки со следствием.
Они решились на это после двух лет переговоров, чтобы избежать казни. Договор с Халидом Шейх Мохаммедом, Валидом бен Атташем и Мустафой аль-Хавсави был одобрен специальным чиновником Пентагона при военном суде.
Однако в Белом доме заявили, что до 31 июля не знали, что трое обвиняемых заключили сделки со следствием.