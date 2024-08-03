Названо условие для начала гражданской войны на Украине

На Украине может начаться гражданская война одновременно с прорывом российских военных на передовой, предположил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его оценке, экономическая ситуация в стране ведет к краху администрации Владимира Зеленского. Он добавил, что страна находится на грани дефолта, и это уже нельзя утаить.

«Скорее всего, открытая горячая гражданская война где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже [Россия] будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя», — пояснил аналитик.



Ранее Соскин предположил, что потеря Часова Яра, утрата ряда других населенных пунктов, выход подразделений ВС РФ к Харькову приведет к краху власти Зеленского.