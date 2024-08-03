В Финляндии разморозили часть средств РФ ради оплаты налогов

Министерство иностранных дел Финляндии повторно сделало исключение из санкций для Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, разрешив оплату налогов и коммунальных платежей. Об этом сообщает финское издание Talouselämä.

Сообщается, что использовать замороженные средства на банковском счете РЦНК разрешили еще в мае.

"Санкционные правила Совета ЕС позволяют в ограниченных ситуациях предоставить исключение для разблокирования замороженных средств, например для уплаты налогов и коммунальных платежей", — сообщил источник.



Российский центр науки стоит в столице Финляндии еще с советских времен. Дом был построен в 1957 году как здание средней школы.

Центр был торжественно открыт в 1977 году при участии председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и президента Финляндии Урхо Кекконена. Работа центра продолжается и до наших времен.

До этого сообщалось, что Финляндия устанавливает на границе с РФ бытовки для собеседований с просителями убежища.