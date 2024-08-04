Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до минимума с момента прихода к власти в 2021 году

В Германии правящая коалиция получила самый низкий с 2021 года рейтинг. По результатам проведенного в стране опроса, в совокупности только 30% граждан доверяют трем входящим в коалицию партиям (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и «Зеленые»). Из-за фирменных цветов этих партий коалицию прозвали «светофорной».

«Согласно данным INSA, сейчас лишь 30% немцев готовы доверить управление страной названным партиям: 15% опрошенных готовы отдать голос за СДПГ, за "Зеленых" проголосовали бы 10% респондентов, а либералов из СвДП поддерживают пять процентов участников опроса», - приводит радио Sputnik данные, ссылаясь на местное издание.

Такой результат, отмечают эксперты, приблизил коалицию к антирекорду трехлетней давности, когда три победившие партии договорились объединиться. Уточняется, что опрос населения проводил Институт изучения общественного мнения INSA. Опрос проходил с 29 июля по 2 августа, во время которого опросили 1199 граждан Германии.

Также сообщается, что порядка 31% немцев проголосовали бы за оппозиционный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За «Альтернативу для Германии» (АдГ) - 28%, а за «За разум и справедливость» (BSW) - девять процентов опрошенных. Респонденты отвечали, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в эту субботу, 3 августа.

В феврале текущего года канцлер Германии Олаф Шольц признал наличие проблем и недовольства, охвативших правительство Германии, заявив, что он несет за это ответственность. Поясняется, что власти ФРГ сталкиваются с проблемами с бюджетом, слабой экономикой и со снижением общественной поддержки.