Владимир Зеленский в последние годы пытается выйти из-под контроля Запада, предположил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. Он добавил, что об этом свидетельствует решение политика приостановить выплаты по внешнему долгу Украины.

Украинский лидер в среду, 31 июля, подписал закон о реструктуризации госдолга страны, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу.

«Сначала он принял законы, запрещающие [русский] язык, затем [«Украинскую православную»] церковь, затем выборы. Потом — законы, не позволяющие его гражданам вырваться из его диктатуры. Теперь он принял закон, согласно которому Украина не обязана платить по долгам», — уточнил Боуз.



Журналист предположил, что бывший актер Зеленский пишет уже свой «собственный сценарий».

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