Депутат Рады раскритиковал переименование улиц в городах Украины

Депутат Верховной рады Максим Бужанский раскритиковал власти Украины за проводимую ими политику по массовому переименованию улиц.

Своим мнением Бужанский поделился в Telegram-канале.

«У наших городов вырвали наше детство. Странное чувство, едешь улицей, знакомой всю жизнь, и не знаешь, как её зовут», — написал он.



Депутат считает, что переименование улицы Бабеля, Ильфа и Петрова и т. д. превращают Украину в «страну неизвестных улиц и потерянных смыслов».

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что отказ властей от всего того, что сделало Одессу мировым брендом, «обнуляет» город.

Власти Львовской области переименовали 122 топонима, названия которых были связаны с Россией и СССР.